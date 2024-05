Galliani Jr: “Guardo tutte le partite della Fiorentina, nonostante i problemi dell’attaccante attacca sempre”

Gianluca Galliani, figlio di Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato a Radio Bruno il giorno della partita contro la Fiorentina, queste le sue parole:

“Anche se ci sono pochi punti tra Monza e Fiorentina c’è tanta differenza, è un orgoglio per il Monza giocare a Firenze, ci sono due allenatori che fanno giocare bene le proprie squadre. Oggi tutte le squadre giocano con il massimo impegno tutte le partite, anche quelle che non hanno nulla da chiedere e questo è bello, io penso che le coppe stanno dimostrando che le squadre di medio alta classifica sono fortissime.

Palladino ha un enorme talento, sa gestire il gruppo, sa tenere tutti sullo stesso piano, con grande equità, infatti non ci sono mai formazioni uguali a quelle precedenti, questa per un gruppo è una cosa molto positiva, credo che avrà un carriera strepitosa. Se dovessi scommettere un euro su un giocatore del Monza, non voglio scegliere ma credo che Colpani e Di Gregorio hanno raggiunto una maturità maggiore, Maldini ha avuto problemi fisici che lo hanno frenato e Carboni ha gli occhi del mondo addosso ed ha bisogno di giocare tanto.

Io guardo tutte le partite di tutto il campionato e coppe comprese, posso dire che la Fiorentina mi piace tanto, ha un gioco propositivo nonostante i problemi dell’attaccante e i pochi gol dell’esterno. Tutti partecipano, tutti fanno gol, secondo me è una bella squadra”

