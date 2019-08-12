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Galliani: "Il Monza è forte. Ora andremo al Franchi per un’altra grande sfida. Io ci sarò"

Adriano Galliani, l'amministratore delegato del Monza, è stato intervistato a monza-news.it dopo la vittoria contro il Benevento nel secondo turno di Coppa Italia.Queste le sue parole: "Il Monza è for...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 agosto 2019 20:02
Galliani: "Il Monza è forte. Ora andremo al Franchi per un’altra grande sfida. Io ci sarò" -
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Adriano Galliani, l'amministratore delegato del Monza, è stato intervistato a monza-news.it dopo la vittoria contro il Benevento nel secondo turno di Coppa Italia.

Queste le sue parole: "Il Monza è forte, l’abbiamo costruito per andare nel campionato di Serie A in 24 mesi. Ora andremo al Franchi per un’altra grande sfida. Io ci sarò, spero che ci siano anche i tifosi biancorossi".

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