Galliani: "Il Monza è forte. Ora andremo al Franchi per un’altra grande sfida. Io ci sarò"

Adriano Galliani, l'amministratore delegato del Monza, è stato intervistato a monza-news.it dopo la vittoria contro il Benevento nel secondo turno di Coppa Italia.Queste le sue parole: "Il Monza è for...

Adriano Galliani, l'amministratore delegato del Monza, è stato intervistato a monza-news.it dopo la vittoria contro il Benevento nel secondo turno di Coppa Italia.

Queste le sue parole: "Il Monza è forte, l’abbiamo costruito per andare nel campionato di Serie A in 24 mesi. Ora andremo al Franchi per un’altra grande sfida. Io ci sarò, spero che ci siano anche i tifosi biancorossi".