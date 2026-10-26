Galli: "Vietato sbagliare Atalanta e Sassuolo. La situazione preoccupa, è il momento di reagire"

L'ultimatum di Giovanni Galli alla Fiorentina

L'ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, è intervenuto a Lady Radio: "Sono preoccupato di questa situazione dalla quale non riusciamo a tirarci fuori le gambe, che dura dall'anno scorso. Qualche segnale dalla squadra, ma i risultati non arrivano. Ci sono squadre allestite peggio della nostra, credo che abbiamo giocatori abbastanza bravi per toglierci da questa situazione e spero il prima possibile. Le due partite contro Atalanta e Sassuolo saranno fondamentali: l'Atalanta non è neanche lontana parente da una squadra di Sarri e il Sassuolo è una squadra tosta. Sono due partite che non puoi permetterti di sbagliare".

Un commento su Pellegrino: "Se prendo Pellegrino, devo fare in modo che almeno tre volte a partita guardi il naso verso la porta".