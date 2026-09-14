Galli: “Vanoli ha ridato certezze a Fagioli. Grosso non è entrato in sintonia con nessuno”
Fagioli è tornato il punto di riferimento della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
14 settembre 2026 13:43
Giovanni Galli commenta il momento Nicolò Fagioli a Lady Radio: "Vanoli lo vede come un punto di riferimento, Grosso gli aveva tolto delle certezze facendogli fare tre passi indietro. Grosso non è entrato in sintonia con nessuno della squadra".
Su Pellegrino: "Pellegrino è generoso, un attaccante forte fisicamente, bravissimo di testa. Si è calato bene nella sua parte, ha preso dei fischi e se n'è fregato. Può essere un punto di riferimento per la squadra".