Galli: “Vanoli ha ridato certezze a Fagioli. Grosso non è entrato in sintonia con nessuno”

Fagioli è tornato il punto di riferimento della Fiorentina

Giovanni Galli commenta il momento Nicolò Fagioli a Lady Radio: "Vanoli lo vede come un punto di riferimento, Grosso gli aveva tolto delle certezze facendogli fare tre passi indietro. Grosso non è entrato in sintonia con nessuno della squadra".

Su Pellegrino: "Pellegrino è generoso, un attaccante forte fisicamente, bravissimo di testa. Si è calato bene nella sua parte, ha preso dei fischi e se n'è fregato. Può essere un punto di riferimento per la squadra".