Galli: "Vanoli ha inciso subito, con Grosso la squadra camminava. Domenica capiremo le ambizioni Viola"

Giovanni Galli esalta il lavoro di Vanoli e si proietta alla gara di domenica contro il Napoli

L'ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss: “La squadra era stata costruita bene, ma con Grosso probabilmente non è scattata la scintilla. Forse ci sono state delle incomprensioni, magari caratteriali. Vanoli in pochi giorni ha saputo incidere, a Venezia abbiamo visto finalmente una prestazione da squadra. I calciatori correvano, e questo significa che prima c'era qualcosa che non andava”.

Aggiunge: “Apprezzo che Paratici sia tornato sui suoi passi, probabilmente si è reso conto che aveva sbagliato la valutazione su Grosso e soprattutto che bisognava intervenire subito. Vanoli è l'allenatore giusto per questo gruppo e la partita col Napoli ci dirà tanto su dove potrà arrivare questa Fiorentina".

Conclude: "A inizio stagione dissi che sarebbe stato difficile indicare delle favorite, perché molte big avevano cambiato allenatore. Il Napoli è una di queste e infatti stiamo vedendo le difficoltà di Allegri, così come quelle di Amorim al Milan. È normale che sia così, quando si cambia c'è bisogno di tempo".