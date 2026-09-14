Galli: “Vanoli è uno di noi: conosce la storia della Fiorentina e le esigenze di Firenze”

Giovanni Galli elogia Paolo Vanoli dopo la vittoria della Fiorentina a Venezia

L'ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, è intervenuto a Lady Radio commentando la vittoria Viola a Venezia: "Dobbiamo fare i complimenti a Vanoli, perchè la Fiorentina sembrava una squadra trasformata sia nell'intensità che nelle reazione dopo il gol preso. Dopo la rete dal Venezia la Fiorentina è riuscita a reagire. Tuttavia, sottolineo anche le difficoltà in una fase difensiva che deve essere ancora rodata".

"Vanoli venerdì ha messo in campo le certezze, i suoi fedelissimi. Abbiamo rivisto un Fagioli in grande spolvero, Dragusin molto più veloce nelle gambe. Viery è giovane, duttile in difesa".

"Vanoli ha detto esattamente quello che pensavo, ovvero che non bisogna guardare il passato. Ora non ci sono più gli alibi dell'anno scorso, adesso sono presenti giocatori di talento. Questo Vanoli non ha niente a che fare con il Vanoli della passata stagione".

"Quando dicevo che dentro la società non ci sono fiorentini mi sbagliavo: uno è Ranieri, l'altro è Paolo Vanoli. Vanoli ha vissuto la storia della Fiorentina, conosce l'esigenze dei fiorentini e di Firenze. Il mantra di questa squadra deve essere lavorare duro e divertirsi la domenica"