Galli: “Thorstvedt? A centrocampo sono già in tanti. Ora serve chiarezza per evitare polemiche”

Il commento di Galli ai microfoni di Lady Radio sul mercato viola

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l'ex portiere della Fiorentina Galli ha analizzato le prossime mosse di mercato della società viola, soffermandosi soprattutto sul reparto offensivo e sul centrocampo. "Per l'esterno dipende molto da quello che vuole fare Grosso. Se parliamo di conoscenza del giocatore, io voto Laurienté, perché l'allenatore lo ha già avuto al Sassuolo. Anche Thorstvedt è un profilo di cui Grosso ha sempre parlato molto bene". Galli, però, invita la Fiorentina a riflettere sulle uscite: "Se non parte qualcuno, a centrocampo iniziano a essere davvero tanti".

L'ex viola ha poi sottolineato l'importanza della gestione del gruppo: "Quest'anno bisogna mettere le cose in chiaro fin dall'inizio ed evitare polemiche come la peste. Ne abbiamo già avute abbastanza. Con chi arriva bisogna essere trasparenti sullo spazio che avrà a disposizione". Infine, ha concluso: "Ci sono Ndour, Mandragora, Fabbian, Brescianini... I centrocampisti sono tanti. Abbiamo un allenatore giovane e un direttore competente. La Fiorentina può fare bene, ma serve serenità".