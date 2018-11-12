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Galli: "Se passi in vantaggio col Frosinone devi vincere, la colpa non è tutta di Pioli. Pezzella e Veretout.."

Ai microfoni di Lady Radio ha parlato l'ex portiere di Milan e Fiorentina Giovanni Galli. Queste le sue parole sulla partita giocata Venerdi contro il Frosinone:

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 novembre 2018 17:40
Galli: "Se passi in vantaggio col Frosinone devi vincere, la colpa non è tutta di Pioli. Pezzella e Veretout.." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Galli
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“Quella contro il Frosinone è stata una partita giocata e interpretata male dalla Fiorentina. Quando passi in vantaggio non puoi permettere ad una squadra mediocre di poterci credere, rimanere in gara e di raggiungere il paraggio nei minuti finali. Questo non deve succedere. Sono errori dovuti soprattutto alla concentrazione, legati all’età. I giocatori d’esperienza devono leggere bene le partite e gestirle al meglio, visto che in Serie A non è facile vincere fuori casa. Se passi in vantaggio a Frosinone devi portare a casa i 3 punti, non ci sono altri risultati. Non darei tutta la responsabilità a Pioli. A volte l’allenatore può dare tutte le indicazioni che vuole da bordo campo, ma non è lui a scendere in campo per giocare. Devono essere i vari Pezzella,  Veretout e Vitor Hugo a prendere per mano i compagni, frenarli, accelerarli, tenerli vicini, allungare la squadra. L’allenatore può urlare quanto vuole, ma quando sei in campo è importante anche che siano i compagni a dare le misure giuste”

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