Galli: "Questo mercato mi ricorda quello 2012 ma è diverso nelle tempistiche. Montella tirò una bicicletta in aria"

Il giornalista Riccardo Galli elogia notevolmente il mercato della Fiorentina: "C'è anche un unicità di questa rivoluzione, storica"

E' intervenuto a Radio Bruno il giornalista e opinionista Riccardo Galli. Queste le sue parole, intanto sull'ultimo colpo della Fiorentina, ovvero Franco Mastantuono: "Per come sono andate le cose, il colpo che mi è piaciuto di più è proprio Mastantuono, sinceramente dopo una fiammata nella giornata di domenica e di lunedì, c'era stato una sorta di rallentamento. Mi ha sorpreso che la Fiorentina alla fine ce l'abbia fatta. Se mi chiedi a livello tecnico quello da cui mi aspetto di più ti parlo di Oulai, è un giocatore che è un diamante grezzo, ha dentro tutto e se viene messo bene ha le caratteristiche per fare molto bene".

Sempre su Oulai, che ha impressionato anche nelle prime uscite amichevoli, specialmente in quella di lusso col Real Madrid: "Ci sono delle dimensioni diverse tra la Fiorentina e quell'altra squadre che ha affrontato (Real Madrid ndr), ma sono squadre che ti misurano davvero". E poi parla del suo ruolo: "Per come l'ho visto io occupa lo spazio in cabina di regia, a dirigere il gioco della Fiorentina, nella posizione di Fagioli, anche se secondo me si muove bene anche in altri ruoli".

Non è l'unico mercato interessante fatto dalla Fiorentina. Galli però ha in mente un mercato che gli ricorda molto quello fatto quest'anno: "Mi ricorda quello di Montella con Pradé, che si prese Borja Valero (2012-2013 ndr). Mi ricorda questo ma con tempistiche diverse e con polemiche, si dovette arrivare a Montella che in ritiro lanciò una bicicletta per aria perché non arrivavano calciatori e disse che era più facile che se ne andasse lui. Questo mi sembra sorprendente nella tempistica e nella completezza. Perché è cominciato presto e perché stanno arrivando colpi importanti e di qualità. C'è anche un unicità di questa rivoluzione, anche storica".