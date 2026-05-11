Galli: “Prenderei un pullman scoperto per la salvezza. Il post di Commisso la ciliegina sull'impresa"

Dure parole di Galli nei confronti della società

L’ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli è intervenuto ai microfoni di Lady Radio commentando la salvezza raggiunta dalla squadra di Paolo Vanoli.

“Bisognerebbe fare il pullman scoperto per festeggiare la salvezza… un’impresa titanica, ma al contrario. Però ormai inutile tornare sempre sulle stesse cose. Adesso c’è Paratici, che sicuramente si sarà fatto un’idea chiara della situazione. Con la salvezza praticamente raggiunta mi aspettavo però qualcosa di diverso dalla squadra”.

Poi una frecciata anche alla società: “E vogliamo parlare del post di Commisso? È stata la ciliegina finale. Oggi il garante del futuro sembra essere Paratici, ma non è lui il proprietario”.

Galli si è soffermato anche sul tema abbonamenti e comunicazione: “La società deve convincere i tifosi con i fatti, non con i comunicati. Mi aspetto una conferenza stampa di Paratici subito dopo il campionato per spiegare quale sarà il progetto della Fiorentina. Altrimenti i tifosi fanno bene ad aspettare il mercato prima di abbonarsi”.

Infine, l’affondo sulla gestione generale e sul caso Moise Kean: “Voglio capire se davvero Paratici sarà lasciato lavorare. Sono anni che qui mancano certezze. E la comunicazione è stata pessima: Kean che problema ha? Fa ancora parte della Fiorentina? Poi i tifosi l’abbonamento lo faranno comunque, perché questa è fede. Ma non bisogna approfittarsene”.