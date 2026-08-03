Galli: "Paratici sta facendo un grandissimo lavoro: la Fiorentina non aspetta più gli scarti"

L'opinione di Giovanni Galli sul lavoro svolto da Fabio Paratici

L'ex portiere Viola, Giovanni Galli, è intervenuto a Lady Radio per commentare la prima parte del mercato della Fiorentina: “Strategicamente Paratici sta facendo un grandissimo lavoro. Mi interessa la traccia, l’impatto che sta avendo. È andato a prendere subito i giocatori che interessano per metterli a disposizione dell’allenatore e questo è un grande vantaggio per il tecnico viola, rispetto al passato”.

"È un messaggio forte quello del DS, che in prima battuta si è disinteressato dell’aspetto economico. La Fiorentina non sta più col cappello in mano ad aspettare gli esuberi delle altre società”.

Su Joao Mario: "La giudico bene l’operazione, ma ora c’è da sfoltire un po’ quella fascia destra. Fra Jimenez, Dodò, Fortini e il portoghese, qualcuno non troverà nemmeno l’appendino per metterci i vestiti".