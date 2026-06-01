Galli: "La Fiorentina ha speso tanto su Kean senza ricevere quanto investito. Se ci sono dubbi va venduto"

L'ex viola Galli invita a fare chiarezza sul futuro della Fiorentina

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha affrontato diversi temi legati al futuro viola, soffermandosi in particolare sulla situazione di Moise Kean. “Su Kean serve la parola di un uomo”, ha dichiarato Galli. “Se c'è anche solo una virgola fuori posto, allora la Fiorentina deve prenderne atto e venderlo”. L'ex portiere ha poi aggiunto: “Se ho dei dubbi apro una trattativa, se invece non ne ho non mi faccio mettere sotto pressione. L'anno scorso lui e il suo entourage hanno avanzato richieste importanti e la società ha investito molto senza ottenere il rendimento che si aspettava”. Infine la conclusione: “Oggi la situazione è diversa rispetto a lo scorso anno. I rapporti di forza sono cambiati e la Fiorentina deve fare le proprie valutazioni con lucidità”.