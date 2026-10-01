Galli: “Kayode a quelle cifre è un rimpianto. Il centrocampo viola ha abbondanza di piedi buoni"

Riccardo Galli ha parlato della Fiorentina e dell’ex viola Michael Kayode

Il giornalista Riccardo Galli, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, ha parlato di diversi temi legati alla Fiorentina, soffermandosi in particolare sull’ex viola Michael Kayode e sulle sue grandi qualità. Queste sono state le sue parole:

"Tutti ci stiamo ripensando a quei giorni della cessione. La Fiorentina ha ceduto un giocatore molto giovane, potenzialmente molto forte. Quando succede tutto questo devi capire che 17/18 milioni non sono così tanti per un giocatore con quelle caratteristiche. Resistendo alle tentazioni di mercato, forse, avresti fatto meglio. Sicuramente ci pesa bene il rimpianto, perché il suo valore abbiamo capito che adesso è molto più alto".

Ha concluso con un focus sul centrocampo viola, esaltando anche la prestazione di Nicolò Fagioli con la Nazionale nella sfida contro la Turchia:

"Complesso sicuramente, però è una cosa che mi piace tantissimo immaginarla. Oulai, Fagioli e Atta sono tutti giocatori di grandissima qualità. In attesa del vero francese, vedere gli altri due insieme mi incuisisce molto. Devi pensarlo che in alcune occasioni possano giocare insieme, quando l'avversario te lo permette. Ci dobbiamo abituare a questa Fiorentina, dove c'è abbondanza di piedi buoni, dopo che negli ultimi anni erano mancati. Gestirla porterà a santuarie esclusioni, come è normale che sia. Nelle grandi squadre spesso lo si vede".

"Fagioli mi ha stupito tanto come mezzala l'altro giorno. È un giocatore che si è già rigenerato, dopo il cambiamento avvenuto nella Fiorentina. Ha fatto molto bene la doppia fase contro la Turchia. Poi sono convinto che quando tornerà a Firenze Vanoli lo rimetterà come regista".