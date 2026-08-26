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Galli durissimo su Kean: "La Fiorentina non è la riserva del Como: preso quando non valeva nulla"

Galli ha parlato di Moise Kean, lasciandosi andare a un breve ma duro sfogo sul suo passato alla Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 agosto 2026 16:52
Galli durissimo su Kean: "La Fiorentina non è la riserva del Como: preso quando non valeva nulla" -
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Intervenuto ai microfoni di LadyRadioFirenze, l'ex calciatore viola Giovanni Galli, ha commentato la situazione di Moise Kean entrando in merito al futuro dell'attaccante viola.

Galli si è lasciato andare a un breve sfogo riguardo al passato in viola di Moise Kean e ai suoi inizi con la società, pronunciando un discorso nel quale probabilmente molti tifosi viola possono riconoscersi. Queste sono state le sue parole, decisamente senza mezzi termini:

"Kean, ascolta. La Fiorentina non è la riserva del Como. Forse non ci siamo capiti...Questo è il discorso.

Allora è bene che la Fiorentina faccia di tutto per ottenere il massimo, giustamente, e magari fargli perdere anche la prima partita di Champions all'amico, così magari ci ripensa anche a qualche cosa.

No, perché capisci che il «ricciolino» è stato preso quando non valeva nulla. Ti abbiamo creato, ti abbiamo dato l'opportunità di dimostrare il tuo valore. Ti abbiamo raddoppiato lo stipendio e hai fatto un campionato da far ridere. Non era solo responsabilità tua, hai avuto anche degli infortuni. Il valore del giocatore sempre e comunque te lo riconosco.

Hai fatto viaggi, no, che non avresti dovuto fare, hai fatto scelte che non avresti dovuto fare. Benissimo, mettiamo via tutto e ci si parla a quattro occhi. Vuoi rimanere? Questa è la Fiorentina. Vuoi rimanere? Sì. Bene, chiuso".

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