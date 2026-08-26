Galli durissimo su Kean: "La Fiorentina non è la riserva del Como: preso quando non valeva nulla"

Galli ha parlato di Moise Kean, lasciandosi andare a un breve ma duro sfogo sul suo passato alla Fiorentina

Intervenuto ai microfoni di LadyRadioFirenze, l'ex calciatore viola Giovanni Galli, ha commentato la situazione di Moise Kean entrando in merito al futuro dell'attaccante viola.

Galli si è lasciato andare a un breve sfogo riguardo al passato in viola di Moise Kean e ai suoi inizi con la società, pronunciando un discorso nel quale probabilmente molti tifosi viola possono riconoscersi. Queste sono state le sue parole, decisamente senza mezzi termini:

"Kean, ascolta. La Fiorentina non è la riserva del Como. Forse non ci siamo capiti...Questo è il discorso.

Allora è bene che la Fiorentina faccia di tutto per ottenere il massimo, giustamente, e magari fargli perdere anche la prima partita di Champions all'amico, così magari ci ripensa anche a qualche cosa.



No, perché capisci che il «ricciolino» è stato preso quando non valeva nulla. Ti abbiamo creato, ti abbiamo dato l'opportunità di dimostrare il tuo valore. Ti abbiamo raddoppiato lo stipendio e hai fatto un campionato da far ridere. Non era solo responsabilità tua, hai avuto anche degli infortuni. Il valore del giocatore sempre e comunque te lo riconosco.



Hai fatto viaggi, no, che non avresti dovuto fare, hai fatto scelte che non avresti dovuto fare. Benissimo, mettiamo via tutto e ci si parla a quattro occhi. Vuoi rimanere? Questa è la Fiorentina. Vuoi rimanere? Sì. Bene, chiuso".