Galli: "Bravo Paratici ad esonerare Grosso in tempo. Ora la Fiorentina può puntare all'Europa"

Il punto di Giovanni Galli sul momento in casa Viola

A Lady Radio ha parlato l'ex portiere Giovanni Galli, intervenuto su diversi aspetti di casa Fiorentina: "Non è utopia pensare all'Europa, la Fiorentina ha tutte le carte in regola per tornare tra le prime 6-7 del campionato".

Su Mastantuono: “Ha cambiato il modo di giocare a Venezia. Lo vedevo che partiva largo e poi si accentrava, costringeva i difensori a una scelta e in questo modo poteva puntare la porta. Lui quando ha la palla tra i piedi, alza la testa e punta la porta, è bellissima questa cosa”.

Sulla gara col Pisa: "Non so se schiererei Christensen o De Gea. So solo che questa è una partita importante per quello che rappresenta la Coppa Italia quest'anno. La formazione dovrà essere molto competitiva, poi è ovvio che ci sarà spazio anche per chi gioca meno”.

"Il cambio in panchina? A volte succedono anche queste cose. C'è chi richiama il tecnico dopo 3 settimane dell'esonero. Boicottaggio della squadra con Grosso? Non ci credo, semplicemente non si sono capiti. Succede, è successo anche a me al Milan. Paratici ha fatto una scelta e per me era giusta farla subito, prima che la situazione degenerasse. Fosse così, la Fiorentina sarebbe prigioniera dei giocatori".