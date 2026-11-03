Galli boccia De Gea: "Errore suo nel primo gol del Sassuolo, fa fatica a leggere le traiettorie"

Giovanni Galli critica la prestazione di De Gea

Sul primo gol realizzato ieri da Laurienté contro la Fiorentina, l'ex portiere e Giovanni Galli, intervenuto su Lady Radio, ha attaccato David De Gea:

“Se la sua partenza fosse stata sul dischetto del rigore avrebbe preso tranquillamente quella palla. Quella è roba del portiere. Su un lancio pulito, libero, senza nessuno davanti, quella è roba del portiere, punto”.

"Non è che Laurienté è entrato in area conducendo il pallone, ha fatto una rincorsa. Questo mi fa capire anche tante cose sui cross in area, cioè che De Gea fa fatica sulla lettura delle traiettorie”.