Galbiati: "Viery un ottimo acquisto: La Fiorentina deve puntare su giocatori bravi, non conosciuti"

Le prime impressioni di Galbiati su Viery ed il mercato viola

L'ex difensore viola Roberto Galbiati, intervenuto ai microfoni di Lady Radio, ha commentato l'arrivo di Viery, primo acquisto della nuova Fiorentina.

"Viery può essere un acquisto importante per completare un reparto difensivo che già aveva dei buoni interpreti. La squadra deve puntare su giocatori bravi, non più o meno conosciuti. Non importa il nome, contano i valori. I giocatori devono giocare per la maglia, perché se non credi nel progetto è inutile. È vero che c'è stato un cambio generazionale e ormai si trovano pochi calciatori davvero legati a un club, visto che molti pensano soprattutto al proprio percorso. Ma chi arriva alla Fiorentina deve conoscere l'importanza e il valore storico della maglia viola".