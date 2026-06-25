Galbiati: "Miretti utile alla Fiorentina. Servono esterni e giocatori funzionali, non nomi importanti"

L'analisi di Galbiati a Lady Radio sul nuovo corso viola

L’ex difensore viola Roberto Galbiati è intervenuto a Lady Radio per commentare alcune possibili mosse di mercato della Fiorentina, soffermandosi in particolare sui profili seguiti dal club per rinforzare la rosa. Sul tema degli esterni, Galbiati ha evidenziato una carenza generale nel calcio italiano: “Mancano esterni nel nostro campionato, purtroppo sono pochi quelli in grado di saltare l’uomo. È normale che Grosso chieda rinforzi in quel ruolo alla Fiorentina”.

L’ex viola ha poi espresso un giudizio su alcuni obiettivi di mercato: “Thorstvedt mi piace, è un giocatore di sostanza. Anche Miretti non mi dispiacerebbe: non è un fenomeno, ma spesso servono calciatori utili più che grandi nomi, e lui può esserlo”. Più cauto il commento su Bernabé: “È un buon giocatore, ma non mi entusiasma particolarmente”. Mentre su Koleosho ha aggiunto: “È giovane e può essere una valida alternativa, anche se deve ancora crescere molto. L’importante è che chi arriva sia convinto e orgoglioso di vestire la maglia della Fiorentina”.