Galbiati: "L'allenatore di alto livello chi lo paga? Uno come Conte vuole vincere, non far crescere il club"

L’ex difensore della Fiorentina ha parlato del futuro viola tra allenatore, mercato e costruzione della rosa

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Roberto Galbiati ha commentato il momento della Fiorentina, soffermandosi soprattutto sulle strategie future del club.

“Un allenatore di alto livello? Tutto dipende da quanto la proprietà è disposta a investire”, ha spiegato Galbiati. “Tecnici come Conte chiedono investimenti importanti perché pensano soprattutto a vincere e non alla crescita graduale del club”.

L’ex viola ha poi parlato della situazione che troverà Fabio Paratici: “Da questo punto di vista ha quasi un’occasione ideale, perché può ricominciare da zero. È come avere una lavagna completamente pulita dopo aver cancellato tutto”.

Spazio anche alle valutazioni sulla rosa, in particolare a centrocampo: “Brescianini e Fabbian dovrebbero far parte della Fiorentina inizialmente, poi bisognerà capire se arriveranno offerte. Se li aggiungiamo a Mandragora, Ndour e Fagioli, il reparto è praticamente già pieno”. Infine, Galbiati ha sottolineato come molto dipenderà dal nuovo allenatore: “Senza coppe europee la rosa sarà inevitabilmente più corta. Per questo sarà fondamentale capire il sistema di gioco e le idee del tecnico, senza dare per scontato che qualcuno debba essere confermato a tutti i costi”.