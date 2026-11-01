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Galbiati difende Vanoli: "Criticate i cambi, ma ricordatevi che i giocatori sono questi"

L'ex difensore ha detto il suo pensiero sul tecnico viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 novembre 2026 11:16
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Galbiati difende Vanoli: "Criticate i cambi, ma ricordatevi che i giocatori sono questi" - Firenze, Stadio Franchi, 20.09.2026, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 20.09.2026, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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L'ex capitano e difensore della Fiorentina, Roberto Galbiati, è intervenuto sulle frequenze di Lady Radio per analizzare il momento attuale della formazione viola e dire la sua sulle recenti polemiche.

La gestione dei cambi e la situazione in rosa

"Sfiderei chiunque a esaminare la panchina della Fiorentina in questo frangente: le opzioni a disposizione sono davvero ridotte all'osso, anche a causa dell'emergenza infortuni. L'unico reparto in cui il mister ha un minimo di alternative per cambiare la partita in corso resta quello avanzato."

I limiti difensivi dei viola

"Analizzando invece le lacune difensive, la squadra mostra grossi limiti quando non ha il pallone: mancano elementi abituati a pressare e ad aggredire con decisione l'avversario. Basti pensare all'azione in cui Ndour ha impiegato un'eternità per inseguire De Ketelaere in occasione della rete dell'Atalanta, senza riuscire nemmeno a fermarlo. In definitiva, è un organico pensato soprattutto per fare la manovra offensiva, ma decisamente poco strutturato per difendere."

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