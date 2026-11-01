Galbiati difende Vanoli: "Criticate i cambi, ma ricordatevi che i giocatori sono questi"

L'ex difensore ha detto il suo pensiero sul tecnico viola

L'ex capitano e difensore della Fiorentina, Roberto Galbiati, è intervenuto sulle frequenze di Lady Radio per analizzare il momento attuale della formazione viola e dire la sua sulle recenti polemiche.

La gestione dei cambi e la situazione in rosa

"Sfiderei chiunque a esaminare la panchina della Fiorentina in questo frangente: le opzioni a disposizione sono davvero ridotte all'osso, anche a causa dell'emergenza infortuni. L'unico reparto in cui il mister ha un minimo di alternative per cambiare la partita in corso resta quello avanzato."

I limiti difensivi dei viola