Gagliardini risponde a Rabiot: “Le cose di campo restano in campo. Chiama la mamma”

La risposta di Roberto Gagliardini ad Adrien Rabiot non si è fatta attendere. Il centrocampista francese della Juventus ha postato questa mattina una storia su Instagram in cui ha scritto: “Gagliardini, impara sempre a rimanere umile. Perché finché l’arbitro non ha fischiato la fine della partita tutto è ancora possibile. Ricordati di questo”, riferendosi all’esultanza del giocatore del Monza in seguito al gol di Carboni. L’ex Inter non ha atteso a replicare.Il centrocampista del Monza, allo stesso modo, ha risposto sui social network: “Le cose di campo restano in campo, non sui social. Ciama la mama!”. Il riferimento è a Veronique Rabiot, procuratore e mamma di Adrien, spesso criticata per essere troppo esigente nei confronti dei club e troppo attaccata al figlio.

