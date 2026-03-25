Gabriele Pin: “Gli anni di Firenze sono stati straordinari: tra Champions e empatia con la città”

Gabriele Pin, ex vice allenatore della Fiorentina, ha vissuto un’esperienza al limite in Iran, dove guidava l’Estenghlal, riuscendo a fuggire dal paese bombardato da attacchi americani e israeliani.In...

Gabriele Pin, ex vice allenatore della Fiorentina, ha vissuto un’esperienza al limite in Iran, dove guidava l’Estenghlal, riuscendo a fuggire dal paese bombardato da attacchi americani e israeliani.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Pin ha raccontato anche il suo periodo a Firenze, definendolo indimenticabile: “Un momento straordinario della mia vita? Gli anni in Toscana: la risalita da -15, la Champions, le vittorie contro il Liverpool, la qualità del gioco e il rapporto con la città. Prandelli? Ci rivedremo presto, ma non gli chiederò nulla”. Ora, Pin è concentrato a proseguire la sua carriera da primo allenatore, pronto per nuove sfide.