Futuro in Grecia per Sarri? Di Marzio: “Ricca offerta del Panathinaikos. Il tecnico prende tempo”

Il futuro di Maurizio Sarri potrebbe essere in Grecia. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio,Sarri nelle ultime ore avrebbe ricevuto una ricca offerta dal Panathinaikos per andare ad allenare in Grecia. Il tecnico avrebbe preso tempo in attesa di dare una risposta. Nei giorni scorsi si è parlato a lungo di lui come possibile allenatore della Fiorentina, ma in questo momento non sembra un’opzione percorribile.

https://www.labaroviola.com/nico-gonzalez-e-arthur-venerdi-in-un-noto-locale-notturno-di-firenze-kouame-andato-via-prima/255585/