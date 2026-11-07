Furto in casa di El Bilal Touré del Parma mentre giocava a Bergamo: rubati 8 orologi di lusso

L'attaccante del Parma è stato vittima di una rapina a casa sua

Trionfo sul campo, amara sorpresa al rientro. Mentre El Bilal Touré festeggiava a Bergamo la rotonda vittoria per 3-0 del suo Parma contro l'Atalanta — firmando anche l'azione del vantaggio grazie a un cross deviato da Zappacosta — la sua abitazione veniva letteralmente ripulita dai ladri. Come riportato dall'edizione online del Corriere della Sera, la brutta scoperta è avvenuta nella mattinata di martedì 3 novembre, quando l'attaccante maliano, dopo aver pernottato al centro sportivo di Collecchio, ha fatto ritorno nella sua villa di Mariano, frazione alle porte di Parma.

Il bilancio del furto è ingente: si stima un danno complessivo di circa mezzo milione di euro, concentrato in particolare sul furto di otto orologi di lusso e altri monili preziosi.

Secondo i primi accertamenti condotti dalla polizia, ad agire sarebbe stata una banda di professionisti del crimine. I malviventi avrebbero forzato l'accesso con estrema freddezza, muovendosi indisturbati all'interno della proprietà e avendo persino il tempo di ripulire i locali per cancellare ogni traccia o impronta utile alle indagini. Al vaglio degli inquirenti ci sono ora i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, nella speranza di raccogliere elementi decisivi per risalire ai responsabili.