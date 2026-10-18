Furto del Como al Franchi: i lariani vanno in vantaggio ma prima c’è un clamoroso fallo su Goncalves

La Fiorentina perde ma il Como è aiutato da Di Bello

La Fiorentina perde ancora e questa volta lo fa per 1-3 in casa contro il Como di Cesc Fabregas. Però a condizionare la partita c’è un clamoroso errore arbitrale sul gol del vantaggio del Como. Kempf infatti fa una brutta entrata da dietro su Pedro Goncalves e lo stende senza mai toccare il pallone e ne avere la possibilità di toccarlo. Per l’arbitro però è tutto regolare e il pallone arriva subito a Liberali che buca De Gea.

Situazione particolare anche sul gol del 2-2 annullato a Pongracic. La rete infatti viene annullata per fuorigioco ma il check del Var è durato diversi minuti questo perché non funzionava il SAOT (il sistema di fuorigioco semiautomatico) e il Var ha dovuto utilizzare il vecchio sistema