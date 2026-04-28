Funaro: "Ho sempre cercato un rapporto costante con la Fiorentina. Firenze merita di ospitare Euro 2032"

Le parole di Funaro rispetto all'incontro di ieri con il ministro Abodi e Ferrari

Sara Funaro ha commentato la manifestazione d’interesse presentata dalla Fiorentina per la riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi. Ecco le sue parole:

“La giornata di ieri è stata una giornata importante per più motivi. Ci tengo a ringraziare il ministro Abodi per essere venuto a Firenze, dove non poteva mancare il sopralluogo allo stadio Franchi per vedere l'andamento dei cantieri. In questa visita abbiamo avuto anche il direttore della Fiorentina Ferrari, con cui sono interlocuzione continua. Fin da quando mi sono insediata ho cercato di avere un rapporto costante con la Fiorentina, perché l'elemento di base che dobbiamo tenere a mente è il rapporto tra la città e la squadra di Firenze deve essere un rapporto armonico. Abbiamo un obiettivo comune, ovvero quello dello stadio riqualificato. Ringrazio anche il presidente Commisso. Le interlocuzioni non si sono mai fermate e continueranno ad andare avanti nelle prossime settimane."

"Lo stadio sarà tutto completamente coperto nelle parti dove stiamo facendo il recupero e la copertura nuova. La tribuna deve essere restaurata, ma la soprintendenza doveva rimanere così"

In merito all'andamento dei lavori Funaro ha commentato così a Lady Radio in vista di Euro 2032: "Non mi sento di dare percentuali, ma stiamo lavorando con grande intensità per presentare la candidatura, che dovrà essere formalizzata entro il 31 luglio. Ci auguriamo di farcela, perché Firenze lo merita”.