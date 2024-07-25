Funaro: "Franchi? Ho già incontrato Ferrari. Andiamo avanti in maniera distesa"

Mi sono insediata da poche settimane, abbiamo iniziato a affrontare le questioni più urgenti che sono quelle legate alla partenza del campionato

Sara Funaro, sindaca di Firenze, è così intervenuta a Lady Radio: "Andiamo avanti con i lavori che sono in corso e che penso siano totalmente necessari, anche perché abbiamo l'opportunità di riqualificare il nostro stadio. Ovviamente ci deve essere un'attenzione verso i tifosi che vanno allo stadio, per cui su questo abbiamo messo in campo tutto quello che deve essere fatto per la capienza dello stadio. Ho avviato già le prime interlocuzioni con la Fiorentina, ci siamo già incontrati col direttore Alessandro Ferrari, un primo incontro chiaramente interlocutorio, e poi ci incontreremo insieme ai tecnici per andare avanti. Ovviamente il nostro prioritario interesse è quello di procedere con i lavori, riqualificare lo stadio, e dall'altra parte mantenere un rapporto che sia costruttivo e collaborativo nell'interesse dello stadio, della Fiorentina e della città. Mi sono insediata da poche settimane, abbiamo iniziato a affrontare le questioni più urgenti che sono quelle legate alla partenza del campionato, poi con i nostri tecnici ci metteremo a sedere e affronteremo tutte le altre questioni".