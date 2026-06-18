Frey smorza su Antognoni: "Giancarlo rappresenta la Fiorentina. Un centenario senza di lui non sarebbe lo stesso"

Prova ad essere diplomatico l'ex portiere Sebastian Frey: "Proverò a parlargli, a prescindere dalla società la storia è per sempre"

Più diplomatico l’ex portiere viola Sebastien Frey che sta dando una mano all’organizzazione della festa del Centenario e promette di fare da paciere: "Giancarlo rappresenta la Fiorentina. Quando penso alla storia viola prima c’è lui e poi tutti noi. Mi dispiace, proverò a parlare con lui e a dirgli che, a prescindere dalle proprietà, la storia è per sempre e lui è la storia".

"Un centenario senza Antognoni non sarebbe lo stesso. La società dalla prossima stagione, dovrà fare un piano per cercare di coccolare più gli ex calciatori. La storia non si dimentica e non si cancella e noi possiamo essere utili anche per il presente".

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere fiorentino