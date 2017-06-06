Frey: "Sarti nella storia della Fiorentina. Mi ha dato consigli fondamentali riguardo Firenze"

Sébastien Frey è stato intervistato nella giornata di oggi da RadioBlu ed ha voluto ricordare a modo suo la scomparsa del grande Giuliano Sarti, ex estremo difensore di Fiorentina, Inter e Juventus. I...

Sébastien Frey è stato intervistato nella giornata di oggi da RadioBlu ed ha voluto ricordare a modo suo la scomparsa del grande Giuliano Sarti, ex estremo difensore di Fiorentina, Inter e Juventus. Il numero uno francese ci tiene a riproporre alcune fondamentali parole che i due ebbero modo di scambiare quando quest'ultimo arrivò a Firenze. Queste le dichiarazioni di Frey: "Mi disse 'Firenze è una piazza bellissima e pericolosa. Per sopravvivere ci vuole un grande carattere e una grande determinazione'. Sono stato attento e ho seguito i suoi consigli e sono sempre stato orgoglioso di ricevere belle parole da un grande portiere che ha fatto la storia del calcio italiano come Giuliano Sarti e che rimarrà per sempre nella storia della Fiorentina visto che ha vinto il primo scudetto".