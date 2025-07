Frey: “Pioli è la persona giusta, fa capire il senso d’appartenenza. Con il Viola Park noi avremmo fatto di piu”

Anche oggi la Fiorentina è al lavoro per la preparazione estiva in vista della prossima stagione. Nel pomeriggio si sono aperti i cancelli del Viola Park e da qualche minuto prima delle 18:00 la squadra di Stefano Pioli è a lavoro sotto gli occhi dei tanti spettatori che in questo sabato hanno scelto di trascorrere il loro pomeriggio al Viola Park di Bagni a Ripoli per mostrare il proprio sostegno alla squadra. Domani per altro la Fiorentina sarà chiamata al primo test tutto in famiglia contro la Primavera di Daniele Galloppa, con il fischio di inizio sempre al Viola Park alle ore 20:00. Tornando all’allenamneto di oggi, nelle tribune del centro sportivo è comparso uno spettatore d’eccezione come Sebastien Frey. L’ex portiere della Fiorentina è stato coinvolto dai canali ufficiali raccontando le sue sensazioni:

“L’aria è calda ma sempre viola, che bello. Sono sempre felice di tornare a Firenze e al Viola Park che è una cosa meravigliosa, in mezzo a tanti bambini. Ho già salutato il mister… Cosa ci siamo detti? Quando ho saputo dell’ufficialità gli ho scritto ‘Ben tornato a casa’ e mi ha risposto con un cuore viola. La Fiorentina in questo momento ha un vincolo, stiamo andando verso qualcosa di nuovo e Stefano è la persona giusta al momento giusto. Una persona straordinaria, che può far capire il senso d’appartenenza alla Fiorentina.

Provo una sana invidia per questi ragazzi, perché quando vedo un centro sportivo di questo tipo capisco la ambizione di questo club: sono fortunati a poter lavorare qui. Ogni tanto con i miei ex compagni ci chiediamo: se noi avessimo avuto questa struttura, cosa avremmo potuto fare? Anche qualcosa di più importante”.