Frey: "Firenze aveva un vuoto enorme. Paratici è l'uomo giusto: riporterà in alto la Fiorentina"

Le parole di Sebastian Frey che elogia Paratici

L'ex portiere della Fiorentina, Sebastian Frey ha analizzato il nuovo ciclo in casa Viola targato Fabio Paratici ai microfoni di Flashscore: "Era la scossa che serviva al club. La scomparsa di Joe Barone aveva lasciato un vuoto enorme, perché gestiva la società a 360 gradi, e poi è arrivata anche la perdita del presidente Rocco Commisso. Serviva disperatamente un dirigente esperto che prendesse in mano l'area sportiva. Alessandro Ferrari sta facendo un ottimo lavoro, ma gestire tutto da solo era impossibile".

"In proporzione, l'arrivo di Fabio Paratici a Firenze mi ricorda l'impatto che ebbe Giuseppe Marotta quando arrivò all'Inter. Paratici porta un bagaglio di esperienza internazionale fondamentale per rimettere ordine e costruire un progetto chiaro dopo un paio di stagioni complicate. Sarò presto a Firenze per gli eventi del centenario del club e sono convinto che sia l'uomo giusto al momento giusto".

"La Champions League? Secondo me è ancora un po' prematura. L'obiettivo principale deve essere consolidare un posto in Europa, che sia Conference League o Europa League. Questa deve essere la realtà attuale della Fiorentina. Poi, se dovesse arrivare una stagione perfetta in cui tutto gira, sarei il più felice del mondo".

Conclude: "Tutti devono restare con i piedi per terra. In passato l'errore è stato caricare l'ambiente di aspettative troppo alte. Firenze è una piazza passionale ma esigente, e può travolgerti quando le cose vanno male. Ho sempre pensato che sia meglio volare basso e far sognare la gente strada facendo. Parlare subito di Champions rischia di creare frustrazione al primo passo falso. Tornare in Europa sarebbe già un grande risultato".