Frey: "Amerò sempre la Fiorentina, sono felice di aver aiutato a organizzare il Centenario del club"

L'ex portiere viola ha dichiarato il suo amore per la maglia gigliata

A Radio Bruno è intervenuto l'ex portiere viola Sebastian Frey per parlare di Fiorentina: "Sto ancora cercando di rendere ai fiorentini l'amore che mi hanno dato e ci vorrà ancora del tempo per pareggiarlo. Sono felice di venire il 29 e il 2 e sono contento di aver chiamato tanti ex compagni per farli venire al Centenario. Mi dispiace non aver convinto Antognoni, ci ho parlato tanto ma ha le sue ragioni e lo rispetto."

Su Antognoni: "Lui è il giocatore più emblematico della Fiorentina ed è davanti a tutti noi perché è la nostra bandiera come Maldini al Milan. Avrei giocato volentieri anche solo una volta con lui come capitano e lo considero il simbolo della Fiorentina che ha giocato in un calcio bello e romantico."

Su Baggio: "Siamo legati e abbiamo un grande rapporto per tanti motivi e sono felice che venga per Firenze. Lui non ha mai smesso di amare questa città e non se n'è andato perché aveva altri desideri. Lui è una persona speciale con cui abbiamo un rapporto spirituale. Era già tornato per stare vicino a Borgonovo, ma questa volta sarà il suo vero ritorno in viola a Firenze."