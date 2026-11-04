Freitas: “Pedro Goncalves non è un calciatore di corsa ma è intelligente e ha assist e gol”

Freitas ha parlato di Pedro Goncalves

È una Serie A che parla sempre più portoghese, proprio come portoghese è Carlos Freitas, ex direttore generale dello Sporting Club e in Italia direttore sportivo della Fiorentina dal 2016 al 2019. Per analizzare i diversi protagonisti lusitani del nostro campionato e approfondire la trasferta a Porto che vedrà protagonista questa sera il Napoli in Champions League, lo stesso dirigente è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.

Da ex Fiorentina, stupito che Gonçalves ci stia mettendo così tanto a entrare in pianta stabile nell’undici titolare? “Senza volerli mettere a paragone, ma anche una star come Riquelme fece fatica a mettersi nel ritmo del calcio europeo. Goncalves è uno che ha intelligenza, assist e gol. Un anno in Portogallo finì la stagione da capocannoniere ma di lui si diceva che non tirava in porta, faceva ‘passaggi in porta’. Non è un giocatore di corsa, di ritmi alti e si sta ambientando ad un nuovo calcio molto più fisico. Secondo me soffre il momento della squadra e il non avere alle spalle un centrocampo che possa fare per lui il lavoro sporco, ma sono sicuro che alla lunga riuscirà ad imporsi anche in Serie A come si è già visto lunedì al Mapei”.

Per i viola si parla di Tiago Gabriel: sarebbe un rinforzo giusto? “Ogni giocatore per sfondare ha bisogno del contesto giusto. Lui a Lecce lo ha trovato perché è una squadra che gioca con il blocco basso che ne esalta le caratteristiche. Vorrei vederlo in una squadra controllante, e la Fiorentina punta ad esserlo, che porta i difensori ad avere 30-40 metri di campo alle spalle. Poi che a Lecce stia facendo benissimo non lo discuto, ma è anche il contesto ad esaltarlo”. Lo scrive TMW