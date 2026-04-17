Fratello Kean: "Ha la tibia in pessime condizioni, dovrebbe stare fermo 2/3 mesi. Fa le infiltrazioni"

Le ultime sulle condizioni fisiche di Moise Kean raccontate direttamente dal fratello Giovanni all'interno di una diretta social

Moise Kean è nuovamente ai box per il problema alla tibia che non gli ha permesso di giocare nella doppia sfida di Conference League con il Crystal Palace.

A dare un aggiornamento sulle condizioni fisiche dell'attaccante della Fiorentina ci pensa il fratello, Giovanni Kean che in una diretta su Twitch ha parlato delle condizioni psicofisiche di Moise.

"Doveva evitare di mandare quel messaggio lui. Non sta benissimo anche fisicamente. Ha una tibia in pessime condizioni, dovrebbe stare fermo almeno 2-3 mesi e guarire.

Però lui ha voglia di fare e dare una mano e gioca sotto infiltrazioni. Per lui uscire dal Mondiale è uscire da un sogno che coltivi da quando sei piccolo"