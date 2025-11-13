13 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 21:04

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Bruno Astori: “Bisogna portare avanti il ricordo di Davide. Vogliamo fare qualcosa per il centenario”

News

Bruno Astori: “Bisogna portare avanti il ricordo di Davide. Vogliamo fare qualcosa per il centenario”

Redazione

13 Novembre · 17:33

Aggiornamento: 13 Novembre 2025 · 17:51

TAG:

Bruno Astori

Condividi:

di

Il fratello di Davide Astori, Bruno Astori, nel corso di “Palla al centro” a RadioFirenzeViola ha parlato per promuovere la cena di giovedì 20 novembre 2025, organizzata dalla associazione “Davide Astori”, il cui ricavato andrà in beneficenza al Centro Cardiologico del Monzino di Milano, queste sono le sue parole: “Siamo sempre molto legati a Firenze e non perdiamo occasione per dimostrare il nostro attaccamento a Firenze è sempre forte, quindi è sempre un piacere essere in questa città. Oggi tentiamo di tenere viva la sinergia con enti e associazioni, in questo caso Cure to Children, che Davide, insieme a Leonardo sostenevano. Una collaborazione, che è nata 2 anni fa, in occasione di una raccolta fondi in Fiorentina-Milan, a favore di cure oncologiche per i bambini in Camerun. E’ un legame, che è nato fin da subito e prosegue quello che Davide avrebbe voluto.

Giovedì faremo questa cena e ne approfitto, per chi volesse partecipare, ci sono ancora dei posti sul nostro sito. Il rapporto con la città di Firenze è enorme e con questo progetto abbiamo aggiunto, al nostro organigramma Gino Salica, che sta dando una grande mano e sarà importante per il prossimo anno, abbiamo una bella sinergia con il Centro Cardiologico del Monzino di Milano, con le quali abbiamo già fatto delle donazioni, in favore di scoperte fatte da questo centro che continuiamo a sostenere. Vediamo nelle persone di Firenze l’amore per Davide e il nostro compito, è di portare avanti questo ricordo. Pensate, che nel centenario della Fiorentina, il 3 marzo si giocherà Fiorentina-Udinese e conoscendo Sara, stiamo pensando di fare qualcosa, nonostante le restrizioni, che lo stadio impone”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio