Francia-Italia 0-0 all'intervallo: buon approccio dell'Italia. Kean si divora il gol del vantaggio dopo 8 minuti

Partita interessante malgrado lo 0-0 all'intervallo con la Francia padrona del gioco ma l'Italia ha sfiorato il gol più volte

Una buona Italia in questi primi 45' allo Stade de France. Si difende con ordine, lascia per lo più la gestione della palla alla Francia ma alla fine è la squadra che ha le occasioni più nitide del primo tempo. Zero a zero all'intervallo e chissà come sarebbe la storia se Moise Kean nei primi minuti della partita non avesse sprecato una palla gol da posizione favorevolissima.

Per il resto una partita complicata, contro una delle squadre più forti al mondo nonostante l'assenza di Mbappé. I meccanismi del gioco di Mancini funzionano sempre meglio: Kayode si conferma notevole sulla fascia destra, Bastoni si fa apprezzare per più di una chiusura così come Calafiori. Si soffre il pressing francese e i raddoppi dei bleus su ogni nostro portatore di palla. Ma quando riusciamo a uscire sono dolori: nel finale di primo tempo Frattesi va vicinissimo al vantaggio su azione nata da una rimessa di Kayode con sponda di Esposito. Un fuorigioco strozza l'urlo di gioia di Kean, che troverebbe anche la porta. Va bene così, per ora. E serve continuare così, come riportato da TMW.

