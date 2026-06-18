Franchi: "Ultimi anni pieni di delusioni. Adesso siamo nelle mani di Paratici, serve tempo e serietà"

Il figlio di Artemio a Radio Bruno tra fiducia nel nuovo corso, difesa di Antognoni e critica al sistema stadi.

Francesco Franchi è intervenuto a Radio Bruno commentando il momento della Fiorentina e le recenti dinamiche societarie.

Sull’arrivo di Paratici e sul nuovo corso viola ha dichiarato: «La pazienza dei tifosi è condizionata ormai dagli ultimi anni pieni di delusioni. Allo stesso tempo capisco quello che ha detto Paratici a sua difesa: è normale che quando si cambiano i dirigenti cambino anche le vedute. Chi fa parte del mondo del calcio sa che per fare tutto questo serve preparazione, tempo e serietà. Adesso siamo nelle sue mani, non resta che aspettare».

Sul nuovo allenatore Fabio Grosso: «È stata fatta una scelta coraggiosa, un po' fuori dagli schemi. Mi sembra una persona seria. Il lavoro sarà costruire una squadra equilibrata anche nello spogliatoio».

Non manca un passaggio su Giancarlo Antognoni: «Giancarlo ha detto bene. È stato la bandiera di Firenze. Spero che riescano a convincerlo che l’atmosfera sta cambiando, sarebbe un peccato non averlo alla festa dei cento anni».

Infine una riflessione più ampia sugli stadi italiani: «Siamo super arretrati rispetto all’Europa e al mondo. Lo stadio deve diventare un servizio per la comunità, non solo per le partite, ma anche per famiglie e aziende. Deve diventare una fonte di reddito».