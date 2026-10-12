Franchi, operai sul tetto senza imbracature. Funaro esplode: “Sulla sicurezza non transigo”

Un video diffuso sui social accende il caso nel cantiere dello stadio Franchi di Firenze

È polemica sulla sicurezza nel cantiere dello stadio Artemio Franchi di Firenze. A far scattare l’allarme è un filmato pubblicato dalla pagina social “Welcome to Florence”, che mostra due operai impegnati sul tetto dell’impianto mentre spostano una lamiera della copertura. Nelle immagini, secondo quanto emerge dal video, i lavoratori sembrerebbero operare senza imbracature e senza adeguati dispositivi di protezione contro il rischio di caduta dall’alto.Le immagini sono arrivate a Palazzo Vecchio, provocando la reazione della sindaca Sara Funaro, che ha chiesto immediatamente accertamenti e l’intervento dei soggetti responsabili del cantiere. I lavoratori coinvolti apparterrebbero a una ditta subappaltatrice incaricata di specifiche lavorazioni.Funaro: “Queste cose non si possono vedere e non si possono accettare”La prima cittadina è tornata sulla vicenda ai microfoni di RTV38, ribadendo che il rispetto delle norme di sicurezza rappresenta una priorità assoluta e non ammette deroghe. Al centro della questione anche il protocollo sottoscritto per disciplinare la sicurezza sul lavoro e la gestione degli appalti.“Abbiamo firmato un protocollo sia per la sicurezza, sia per gli appalti, per cui queste sono cose scritte nero su bianco che non devono assolutamente succedere, e su questo non transigo assolutamente. Queste cose non si possono vedere e non si possono accettare”, ha dichiarato Funaro. La sindaca ha quindi ricostruito le iniziative adottate dopo aver visionato il filmato, spiegando di aver chiesto una riunione urgente per chiarire quanto accaduto e individuare le eventuali responsabilità.“Quando ieri mi sono state girate le immagini ho chiesto immediatamente che venisse convocata una riunione d’urgenza e che venissero presi provvedimenti perché, che sia appalto o subappalto, la sicurezza sui luoghi di lavoro è una cosa su cui non si scherza assolutamente. A prescindere da chiunque abbia gestito questa situazione”, ha concluso la sindaca. Le imprese coinvolte sono state convocate per un confronto urgente. L’obiettivo è verificare le circostanze dell’episodio e richiamare tutti i soggetti interessati al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e degli impegni previsti dal protocollo sugli appalti.Da Palazzo Vecchio arriva inoltre la volontà di adottare i provvedimenti necessari affinché situazioni analoghe non si ripetano. La posizione dell’amministrazione è netta: le responsabilità dovranno essere chiarite indipendentemente dal fatto che le lavorazioni siano state affidate direttamente o attraverso un subappalto.Nel cantiere del Franchi, dove proseguono gli interventi di riqualificazione dello stadio della Fiorentina, il caso riporta così al centro dell’attenzione la tutela dei lavoratori e i controlli sulle attività svolte dalle ditte incaricate. Per Funaro, il rispetto delle regole non può essere subordinato ai tempi di realizzazione dell’opera: la sicurezza viene prima di qualsiasi scadenza. [Copertina Welcome to Florence]