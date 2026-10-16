Franchi a capienza ridotta, la curva del Como rinuncia alla trasferta: settore ospiti ancora semivuoto
La parte calda della tifoseria del Como non sarà presente al Franchi
A cura di Redazione Labaroviola
16 ottobre 2026 13:11
Ancora una volta, il settore ospiti dello stadio Franchi rischia di presentarsi quasi vuoto. In occasione della sfida contro la Fiorentina, infatti, La curva del Como ha infatti annunciato che, come gruppo, non seguirà la squadra a Firenze.
Alla base della protesta ci sarebbe la disponibilità di biglietti nel settore ospiti, giudicata troppo limitata dai sostenitori lariani. Una scelta che si aggiunge a quelle già prese da altre tifoserie italiane, che hanno deciso di non seguire la propria squadra a Firenze a causa delle restrizioni sulla capienza dello stadio Franchi.