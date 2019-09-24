(FOTO): "Un colore unico per una città senza eguali. Auguri maglia viola" firmato unonoveduesei
Di Gabriele Caldieron Fuori dal Franchi davanti alla tribuna centrale il gruppo principale della Curva Fiesole, gli unonoveduesei, hanno affisso questo striscione:"Un colore unico per una città senza...
A cura di Gabriele Caldieron
24 settembre 2019 12:40
Di Gabriele Caldieron
Fuori dal Franchi davanti alla tribuna centrale il gruppo principale della Curva Fiesole, gli unonoveduesei, hanno affisso questo striscione:
"Un colore unico per una città senza eguali. Auguri maglia viola".
La foto: