(FOTO): tutta Firenze per Zeffirelli al salone dei Cinquecento. Camera ardente aperta fino alle 23.00
Firenze saluta “il maestro” e grandissimo tifoso viola Franco Zeffirelli. Grazie a Stefano Borgi ed al Museo Fiorentina vi proponiamo la foto della camera ardente, allestita presso il Salone dei Cinqu...
A cura di Redazione Labaroviola
17 giugno 2019 14:20
Firenze saluta “il maestro” e grandissimo tifoso viola Franco Zeffirelli. Grazie a Stefano Borgi ed al Museo Fiorentina vi proponiamo la foto della camera ardente, allestita presso il Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio. Sarà aperta fino alle 23.00 di oggi, ed il funerale si svolgerà domani alle ore 11.00 in Duomo.