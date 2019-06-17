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(FOTO): tutta Firenze per Zeffirelli al salone dei Cinquecento. Camera ardente aperta fino alle 23.00

Firenze saluta “il maestro” e grandissimo tifoso viola Franco Zeffirelli. Grazie a Stefano Borgi ed al Museo Fiorentina vi proponiamo la foto della camera ardente, allestita presso il Salone dei Cinqu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 giugno 2019 14:20
(FOTO): tutta Firenze per Zeffirelli al salone dei Cinquecento. Camera ardente aperta fino alle 23.00 -
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Firenze saluta “il maestro” e grandissimo tifoso viola Franco Zeffirelli. Grazie a Stefano Borgi ed al Museo Fiorentina vi proponiamo la foto della camera ardente, allestita presso il Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio. Sarà aperta fino alle 23.00 di oggi, ed il funerale si svolgerà domani alle ore 11.00 in Duomo.

(FOTO): tutta Firenze per Zeffirelli al salone dei Cinquecento. Camera ardente aperta fino alle 23.00

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