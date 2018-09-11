(FOTO): Striscione in memoria di Galdiolo: "Riposa in pace badile..."

In questo momento allo Stadio Artemio Franchi di Firenze si può ammirare davanti alla Tribuna Centrale lo striscione affisso in memoria di Giancarlo Galdiolo recentemente scomparso. La firma è del gru...

In questo momento allo Stadio Artemio Franchi di Firenze si può ammirare davanti alla Tribuna Centrale lo striscione affisso in memoria di Giancarlo Galdiolo recentemente scomparso. La firma è del gruppo centrale della Curva Fiesole, l'unonoveduesei. Alle 12.00 è partita una delegazione della Fiorentina capeggiata da Antognoni ed alcuni rappresentanti del Museo Fiorentina e delle Glorie Viola. Ai funerali presenti tra i tanti: Merlo, Desolati, Chiarugi e Roggi...

Questa la foto:

Gabriele Caldieron