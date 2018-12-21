[FOTO] Striscione fuori dal Franchi in onore di Rigoletto Fantappiè. Questa mattina il funerale..
Questa mattina alle ore 11 c'è stato l'ultimo saluto a Rigoletto Fantappiè, storico tifoso della Fiorentina scomparso nei giorni scorsi all'età di 97 anni. Fuori dal Franchi
A cura di Redazione Labaroviola
21 dicembre 2018 12:42
Questa mattina alle ore 11 c'è stato l'ultimo saluto a Rigoletto Fantappiè, storico tifoso della Fiorentina scomparso nei giorni scorsi all'età di 97 anni. Fuori dal Franchi, nel cancello sotto la tribuna autorità, la Curva Fiesole ha voluto esporre uno striscione in suo ricordo. Il testo recita: "Lode a te, Rigoletto Fantappiè"