Labaro Viola

(FOTO): Sarri mostra il dito medio ai tifosi della Juventus. Polemica sui social

Fa discutere il dito medio mostrato da Sarri allenatore del Napoli ai tifosi della Juventus quando il pullman partenopeo è arrivato nei pressi dell’Allianz Stadium di Torino dove si stanno affrontando...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 aprile 2018 21:04
(FOTO): Sarri mostra il dito medio ai tifosi della Juventus. Polemica sui social -
News
Sarri
Condividi

Fa discutere il dito medio mostrato da Sarri allenatore del Napoli ai tifosi della Juventus quando il pullman partenopeo è arrivato nei pressi dell’Allianz Stadium di Torino dove si stanno affrontando le prime due della classe. Inevitabile la polemica sui social. Queste le foto:

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok