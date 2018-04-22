(FOTO): Sarri mostra il dito medio ai tifosi della Juventus. Polemica sui social
Fa discutere il dito medio mostrato da Sarri allenatore del Napoli ai tifosi della Juventus quando il pullman partenopeo è arrivato nei pressi dell’Allianz Stadium di Torino dove si stanno affrontando...
A cura di Redazione Labaroviola
22 aprile 2018 21:04
Fa discutere il dito medio mostrato da Sarri allenatore del Napoli ai tifosi della Juventus quando il pullman partenopeo è arrivato nei pressi dell’Allianz Stadium di Torino dove si stanno affrontando le prime due della classe. Inevitabile la polemica sui social. Queste le foto: