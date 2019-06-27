(FOTO): Museo Fiorentina riunito a Ponte di Mezzo per la memoria di Pandolfini. Ecco i presenti
Ponte di Mezzo a due passi da Lastra a Signa è il palcoscenico scelto stasera da il Museo Fiorentina per ricordare la memoria del compianto Egisto Pandolfini. Presenti alla serata, tra gli altri: More...
A cura di Redazione Labaroviola
28 giugno 2019 00:13
Ponte di Mezzo a due passi da Lastra a Signa è il palcoscenico scelto stasera da il Museo Fiorentina per ricordare la memoria del compianto Egisto Pandolfini. Presenti alla serata, tra gli altri: Moreno Roggi, "Ciccio" Esposito, Raffaele Righetti e Massimo Cervelli.
Ecco la foto di Stefano Borgi: