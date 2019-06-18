(FOTO): l’ultimo saluto a Zeffirelli: Tante le personalità presenti, ecco chi
Ore 11.00, Duomo. Tutta Firenze per salutare il suo maestro, Franco Zeffirelli. Tante le personalità presenti come le gemelle Kessler, Antognoni, Nardella, Joe Barone, Letta, Giani. Foto di Stefano Bo...
A cura di Redazione Labaroviola
18 giugno 2019 11:45
Ore 11.00, Duomo. Tutta Firenze per salutare il suo maestro, Franco Zeffirelli. Tante le personalità presenti come le gemelle Kessler, Antognoni, Nardella, Joe Barone, Letta, Giani.
Foto di Stefano Borgi