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(FOTO): l’ultimo saluto a Zeffirelli: Tante le personalità presenti, ecco chi

Ore 11.00, Duomo. Tutta Firenze per salutare il suo maestro, Franco Zeffirelli. Tante le personalità presenti come le gemelle Kessler, Antognoni, Nardella, Joe Barone, Letta, Giani. Foto di Stefano Bo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 giugno 2019 11:45
(FOTO): l’ultimo saluto a Zeffirelli: Tante le personalità presenti, ecco chi -
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Stefano Borgi
Zeffirelli
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Ore 11.00, Duomo. Tutta Firenze per salutare il suo maestro, Franco Zeffirelli. Tante le personalità presenti come le gemelle Kessler, Antognoni, Nardella, Joe Barone, Letta, Giani.

(FOTO): l’ultimo saluto a Zeffirelli: Tante le personalità presenti, ecco chi

Foto di Stefano Borgi

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