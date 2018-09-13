(FOTO): lo scatto di Luciano De Cecco al Franchi. Il pallavvolista è a Firenze per i Mondiali 2018
Un intruso al Franchi. Si tratta di Luciano De Cecco, pallavvolista argentino in forza a Perugia, di ruolo palleggiatore. Stamani tramite il suo profilo ufficiale Instagram ha pubblicato questa storie...
A cura di Gabriele Caldieron
13 settembre 2018 14:51
Un intruso al Franchi. Si tratta di Luciano De Cecco, pallavvolista argentino in forza a Perugia, di ruolo palleggiatore. Stamani tramite il suo profilo ufficiale Instagram ha pubblicato questa stories che lo ritrae presso lo Stadio Artemio Franchi come un vero e proprio turista. Il giocatore sabato alle 20.30 affronterà l'Italia a Firenze presso il Nelson Mandela Forum. Ecco lo scatto: