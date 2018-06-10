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FOTO: Lady Pezzella e uno scatto da perdere la testa. German si potrà consolare per il mondiale mancato

Scatto da urlo per Lady Pezzella. La modella argentina Agus Bascerano ha infatti pubblicato su Instagram, direttamente dalle sue vacanze, una foto che farà girar la testa ai tifosi viola e non solo. I...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 giugno 2018 18:00
FOTO: Lady Pezzella e uno scatto da perdere la testa. German si potrà consolare per il mondiale mancato -
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Scatto da urlo per Lady Pezzella. La modella argentina Agus Bascerano ha infatti pubblicato su Instagram, direttamente dalle sue vacanze, una foto che farà girar la testa ai tifosi viola e non solo. Il difensore viola potrà consolarsi per l'esclusione al mondiale godendosi la bellezza della sua compagna

Ecco l'immagine:

FOTO: Lady Pezzella e uno scatto da perdere la testa. German si potrà consolare per il mondiale mancato

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