(FOTO): Jorge Lorenzo vince il Mugello ed alza un trofeo unico, il giglio di Firenze
Una gara mozzafiato quella vista al Gran Premio d’Italia del Mugello che ha visto Jorge Lorenzo vincere dominando in lungo ed in largo, davanti a Dovizioso e Rossi. Curioso però il trofeo dato allo sp...
A cura di Redazione Labaroviola
03 giugno 2018 20:52
Una gara mozzafiato quella vista al Gran Premio d’Italia del Mugello che ha visto Jorge Lorenzo vincere dominando in lungo ed in largo, davanti a Dovizioso e Rossi. Curioso però il trofeo dato allo spagnolo con un meraviglioso giglio di Firenze. Eccolo ritratto in foto