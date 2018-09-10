(FOTO): da oggi la Fiorentina ha un nuovo tifoso: Micheal Bay

Il noto regista e produttore cinematografico Micheal Bay che, nei giorni scorsi ha ricevuto le chiavi della città è stato ritratto con la maglia della Fiorentina, numero 10 naturalmente. La diapositiv...

A cura di Redazione Labaroviola 10 settembre 2018 17:00

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